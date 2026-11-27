Исследовательская группа Наньчанского авиационного университета в провинции Цзянси на востоке Китая провела наземные испытания прототипа турбореактивного двигателя с форсажной камерой, использующей металлический порошок вместо керосина. Как сообщает South China Morning Post, университет заявил, что во время испытаний двигатель работал стабильно и достиг заданных параметров.

Разработку в течение четырех лет вела команда под руководством Сунь Хайцзюня из Школы энергетики Наньчанского авиационного университета при поддержке провинциальной программы исследований и разработок. Государственное издание Science and Technology Daily назвало испытание первым в мире случаем применения металлического порошка в форсажной камере.

Как работает форсажная камера

Форсажная камера расположена за турбиной двигателя и создает дополнительную тягу, сжигая топливо с использованием кислорода, остающегося в выхлопных газах. Такие системы применяют во время взлета, набора высоты и быстрого ускорения. Для истребителей дополнительная тяга важна, в частности, чтобы быстро достичь цели или уклониться от приближающейся ракеты.

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Металлический порошок потенциально может обеспечивать большую тягу, чем керосин, поскольку способен реагировать не только с кислородом, но и с углекислым газом и водяным паром, образующимися во время работы двигателя. Еще одним возможным преимуществом является высокая плотность энергии: твердый алюминий содержит примерно 84 мегаджоуля химической энергии на литр против около 34 мегаджоулей в керосине.

Технические трудности

Команда не уточнила, какой именно металл применили в прототипе и какой тяги достиг двигатель. Сунь Хайцзюнь назвал среди технических проблем контроль подачи порошка, многофазное зажигание и стабилизацию пламени. В рамках программы исследователи также построили отдельный испытательный комплекс для малых турбинных двигателей.

Университет считает, что технология может быть полезна для будущих самолетов, способных длительное время летать со скоростью, как минимум в пять раз превышающей скорость звука. В то же время возможность использования металлического топлива для решения проблемы перехода между разными режимами работы двигателей еще требует подтверждения. Команда планирует продолжить исследования характеристик двигателя и сотрудничать с инженерными партнерами для практического применения разработки.

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