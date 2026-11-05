Китай заявил о готовности углублять двусторонние отношения с КНДР. Главный дипломат Китая Ван И встретился в четверг в Пекине с делегацией во главе с руководителем международных дел Трудовой партии Кореи Ким Сон Намом.

Заявления Пекина и Пхеньяна

Как сообщает South China Morning Post, Ван И заявил, что Пекин готов совместно с КНДР выполнять ключевые договорённости, достигнутые руководителями двух партий и государств, и способствовать более глубокому и содержательному развитию двусторонних связей.

Во время встречи Ван И проинформировал северокорейскую делегацию об итогах пятого пленума Коммунистической партии Китая. Китайская сторона также заявила о готовности усилить обмены по вопросам партийного строительства и государственного управления. В Пхеньяне, согласно китайскому заявлению, выразили открытость к такому сотрудничеству.

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Ким Сон Нам заявил, что КНДР готова вместе с Китаем прилагать усилия для развития дружественных отношений в соответствии с волей руководителей обеих партий и государств. Он также назвал последнюю поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в китайский приграничный город Даньдун новым доказательством дружбы между странами, которую охарактеризовал как скреплённую кровью и закалённую историей. Во время этого визита Ким Чен Ын отметил 76-ю годовщину вступления китайских войск в Корейскую войну.

Серия контактов

Ким Сон Нама считают одним из ведущих экспертов Пхеньяна по вопросам Китая. Он отвечает за межпартийные связи двух стран, посещал Китай в 2024 и 2025 годах и сопровождал Ким Чен Ына во время его последней поездки.

Его визит проходит на фоне других контактов между сторонами: в КНДР прибыла делегация Центральной партийной школы Китая, а в Пекин на этой неделе приехала делегация государственного информационного агентства КНДР KCNA. Тем временем КНДР в среду провела испытательный запуск новой ракеты противовоздушной обороны — третий такой запуск менее чем за неделю.

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