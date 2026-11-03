Китайское подразделение противовоздушной обороны заявило об одновременном перехвате двух новых типов ракетных целей во время учений. По данным South China Morning Post, китайское государственное телевидение CCTV сообщило, что одна из целей перед крутым снижением неожиданно и резко изменила направление полёта.

Речь идёт о наземном ракетном батальоне «Шэньвей» в составе ВВС Центрального командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая. По сообщению CCTV, подразделение оснащено зенитными ракетами серии Hongqi, или HQ.

Испытание новой платформы

По данным телеканала, батальон преодолел тысячи километров до района учений, а затем ночью быстро развернулся на позициях. На видео были видны средства ПВО в пустынной местности, которая, вероятно, расположена на северо-западе Китая.

Военнослужащий батальона Ши Шидун сообщил CCTV, что подразделение получило предупреждение о приближении нескольких ракет, в том числе баллистических. Телевидение также заявило, что учения проверяли новую оружейную платформу, однако не уточнило, шла ли речь о ракетах-мишенях или о системе перехвата. Типы перехваченных ракет и характеристики применённых перехватчиков также не раскрыли.

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Системы HQ

В отдельных видео CCTV назвало системы, которыми, по его данным, оснащён батальон: HQ-9, HQ-19 и HQ-29. HQ-9 описывается как зенитная система большой дальности для поражения истребителей, бомбардировщиков и крылатых ракет. HQ-19 предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на конечном участке полёта.

HQ-29, представленную на военном параде в Пекине в прошлом году, CCTV назвало заатмосферным перехватчиком баллистических ракет большей дальности на среднем участке траектории. Китайский военный журнал Ordnance Industry Science and Technology оценивал высоту её перехвата до 2 тысяч километров, а дальность — до 4 тысяч километров.

CCTV также показало перемещение средств ПВО по дорогам на мобильных пусковых установках, по железной дороге, самолётами Y-20 и грузовыми судами типа Ro-Ro. Другой военнослужащий батальона Ху Ян заявил, что подразделение может перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты, малозаметные самолёты и рои беспилотников.

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