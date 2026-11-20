В Пекине представитель МИД Китая Го Цзякунь 20 ноября призвал Японию немедленно исправить ошибочные заявления и действия в вопросе Тайваня, сообщает Anadolu Agency.

Заявление Пекина

По словам Го Цзякуня, соблюдение четырех политических документов между Китаем и Японией является политической ответственностью и юридическим обязательством японской стороны. Он подчеркнул, что это должно отражаться не только в заявлениях, но и в действиях.

Представитель также заявил, что Япония должна занять правильную позицию по историческим вопросам и сформировать объективное и рациональное восприятие Китая.

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Позиция Токио

Накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити, завершая визит в китайский Шэньчжэнь, призвала к конструктивным и стабильным отношениям с Пекином. Она участвовала в двухдневном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который принимал Китай.

По данным Kyodo News, Такаити заявила, что базовая позиция Японии не изменилась по сравнению с Совместным коммюнике Японии и Китая 1972 года. Согласно документу, Токио перенесло дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин, признало КНР единственным законным правительством Китая и заявило, что полностью понимает и уважает позицию Пекина в отношении Тайваня.

Отношения Китая и Японии ухудшились после высказываний Такаити в ноябре 2025 года о возможном ответе японских сил самообороны на вторжение Китая на Тайвань. Пекин считает остров частью своей территории, тогда как Тайбэй заявляет, что самостоятельно управляет собой с 1949 года.

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