Китай призвал государства не создавать идеологических барьеров или закрытых блоков в развитии искусственного интеллекта. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин считает ИИ общим достоянием человечества, сообщает Anadolu Agency.

Призыв к сотрудничеству

По словам Мао Нин, странам следует избегать формирования эксклюзивных групп и установления идеологических ограничений в развитии и управлении в сфере искусственного интеллекта. Она призвала правительства совместно создавать механизмы сотрудничества, которые должны обеспечить пользу от этой технологии для людей во всем мире.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заявила, что стороны должны объединить усилия для развития и управления в сфере ИИ, чтобы технология служила общему благополучию человечества.

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Контакты с США

Заявление прозвучало на фоне усиления конкуренции Китая и США в сфере передовых технологий искусственного интеллекта, в частности в разработке полупроводников, развитии вычислительной инфраструктуры и доступе к сложным системам ИИ.

Отдельно Мао Нин подтвердила, что Пекин и Вашингтон поддерживают контакты по поводу возможного китайско-американского саммита. Она не уточнила возможные дату и место проведения встречи.

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