В Китае вице-премьер Дин Сюэсян призвал Нидерланды совместно поддерживать стабильность и бесперебойную работу промышленных цепочек и цепочек поставок во время визита министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена в Пекин. Как сообщает South China Morning Post, соответствующее заявление китайский вице-премьер сделал в среду на встрече с нидерландским дипломатом.

Призывы Пекина

Министр иностранных дел Китая Ван И отдельно заявил, что Пекин ожидает от Нидерландов справедливой, прозрачной и предсказуемой деловой среды для китайских предприятий. Он также выразил надежду, что Гаага будет играть конструктивную роль в устойчивом развитии отношений между Китаем и Европейским союзом.

По данным МИД Китая, Берендсен заявил о готовности Нидерландов укреплять контакты на высоком уровне и углублять сотрудничество в различных сферах. Он также подчеркнул необходимость надлежащим образом урегулировать разногласия посредством диалога и консультаций.

Это была первая поездка Берендсена в Китай после вступления в должность в феврале. До прибытия в Пекин он посетил нидерландские технологические компании и китайский стартап в сфере робототехники в Шэньчжэне.

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Спор вокруг Nexperia

Отношения двух стран обострились в прошлом году на фоне спора вокруг нидерландского производителя полупроводников Nexperia, которого китайская компания Wingtech Technology приобрела в 2019 году. После вмешательства правительства Нидерландов и судебных решений управленческий контроль Wingtech над компанией был приостановлен.

В этом месяце нидерландский суд уполномочил назначенных администраторов искать внешних инвесторов и запретил китайской материнской компании вмешиваться в работу Nexperia. Wingtech заявила, что будет обжаловать это решение.

Ранее в этом месяце Китай и Нидерланды провели переговоры по экспортному контролю и договорились поддерживать тесную коммуникацию и совместно работать для сохранения стабильности и бесперебойного функционирования полупроводниковых и других цепочек поставок.

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