Китай хочет вынести вопрос свободного движения зеленых технологий, а также односторонних торговых мер и протекционизма на климатическую конференцию COP31 в Анталье, Турция. Заместитель министра экологии и окружающей среды КНР Ли Гао заявил, что Пекин даст решительный ответ на атаки против страны.

Как сообщает Climate Home News, торговые ограничения, в том числе пошлины и штрафы в отношении чистых технологий и товаров с высокими выбросами, могут вновь стать одним из самых сложных вопросов переговоров ООН по изменению климата. Китай, доминирующий в мировом производстве оборудования для чистых технологий, критикует пошлины США и ЕС и меры, ограничивающие импорт китайских зеленых технологий.

Вашингтон и Брюссель утверждают, что китайская продукция получает несправедливые государственные субсидии, которые угрожают развитию их собственных отраслей чистых технологий.

Спор вокруг CBAM

Торговая напряженность стала одним из главных конфликтов на COP30 в Бразилии. Тогда Китай, Индия, Южная Африка и другие крупные развивающиеся страны добивались включения односторонних торговых мер в повестку климатических переговоров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Развивающиеся страны выступают против механизма углеродной корректировки импорта ЕС — CBAM. Он предусматривает пограничный сбор на импортируемую продукцию с высокими выбросами из стран, где действуют менее строгие правила в отношении выбросов. ЕС объясняет механизм защитой своей промышленности от недобросовестной конкуренции и стимулированием сокращения выбросов.

Китай и другие развивающиеся государства считают, что такой сбор противоречит международным правилам торговли и непропорционально наказывает страны, у которых меньше ресурсов для декарбонизации промышленности или приобретения более экологичных товаров. Великобритания также планирует ввести собственную версию механизма с января.

Диалог без практических решений

На COP30 страны договорились создать первый диалог ООН по вопросам климата и торговли, а Бразилия запустила добровольный форум для обсуждения того, как торговля может поддерживать устойчивое экономическое развитие. Аналитик E3G Элли Белтон отметила, что последние дискуссии пока остались на уровне принципиальных дебатов и не дали практических решений.

Во время первого диалога в июне в Бонне участники в основном повторили свои прежние позиции. Среди предложенных направлений сотрудничества — обмен данными для согласования работы различных углеродных рынков, снижение барьеров для чистых технологий в рамках соглашений о свободной торговле и уменьшение стоимости низкоуглеродной торговли.

Читай нас в