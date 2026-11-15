Посол Китая в США Се Фэн призвал Вашингтон присоединиться ко Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта Waico в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, Китай. В статье для газеты People’s Daily он заявил, что Китай и США как ведущие государства в сфере технологий и искусственного интеллекта могут конкурировать и одновременно сотрудничать, сообщает South China Morning Post.

Предложение по Waico

По словам Се Фэна, Китай приветствует и ожидает присоединения других стран, в частности США, к Waico для совместного развития и управления в сфере ИИ. Он назвал эту технологию важным двигателем инноваций и экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

Waico со штаб-квартирой в Шанхае была основана в июле. Среди ее участников — Казахстан, Лаос, Пакистан и Индонезия. Издание отмечает, что организацию рассматривают как конкурента американской инициативе Pax Silica, которую президент США Дональд Трамп продвигает для защиты цепочек поставок в сферах ИИ и чипов от Китая.

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Саммит в Шэньчжэне

Ожидается, что Трамп прибудет в Шэньчжэнь поздно в среду. Его должны сопровождать американские бизнесмены, в том числе руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск и генеральный директор Mastercard Майкл Мибах. Во вторник перед встречей лидеров начнется саммит руководителей компаний АТЭС.

В Шэньчжэне усилили меры безопасности и завершают технологическую подготовку к мероприятию. Местные власти сообщили об использовании ИИ-перевода, умной навигации и цифрового таможенного оформления для участников. В городе также стандартизировали более 100 тысяч указателей на иностранных языках, а более 3 тысяч банкоматов должны поддерживать снятие наличных с иностранных карт.

Се Фэн также призвал Пекин и Вашингтон поддерживать многостороннюю торговую систему, устранять протекционистские барьеры и развивать открытую экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.

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