Министерство коммерции Китая 23 октября призвало Соединенные Штаты «уважать факты» и немедленно прекратить меры против китайских исследовательских учреждений, которые Пекин назвал дискриминационными. Заявление прозвучало на фоне ограничений на американское исследовательское финансирование для десятков китайских университетов, сообщает Channel NewsAsia.

Ограничения финансирования

В начале октября республиканский законодатель призвал Министерство обороны США внести в так называемый список 1286 еще 58 китайских образовательных учреждений и 62 технологические лаборатории. В письме, с которым ознакомилось Reuters, отмечается, что часть названных учреждений работает в сферах производства полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

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Министерство обороны США не может предоставлять исследовательское финансирование организациям, сотрудничающим с китайскими университетами из списка. В ведомстве считают такое сотрудничество вопросом соблюдения требований, который может поставить под угрозу федеральное финансирование США.

Позиция Пекина

Китайское министерство заявило, что действия Вашингтона фактически вынуждают американские исследовательские учреждения становиться на чью-либо сторону и намеренно подрывают нормальное научное сотрудничество между Китаем и США. В Пекине также подчеркнули, что усиление двустороннего научного взаимодействия отвечает общим интересам обеих сторон, а введенные ограничения, по оценке министерства, ослабят научно-технологический прогресс самих Соединенных Штатов.

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