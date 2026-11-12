Китайский энергетический регулятор призвал местных производителей газовых турбин ускорить технологическое развитие и предлагать свою продукцию зарубежным центрам обработки данных. Пекин стремится усилить конкуренцию с западными компаниями на рынке, который быстро растет из-за увеличения потребности в электроэнергии, сообщает OilPrice.

Рекордные заказы

По оценке JP Morgan, мировые заказы на газовые турбины достигли рекордного уровня. Во втором квартале объем новых заказов составил 38 ГВт — на 29% больше, чем в первом квартале, и на 71% больше в годовом измерении.

На Соединенные Штаты пришлась половина новых заказов. Банк связывает спрос со стремительным развитием дата-центров, а также с переносом производства в США. Производители турбин не держат запасов такого оборудования, поэтому покупатели сталкиваются с дефицитом и длительными сроками ожидания.

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Контракты в Канаде и Малайзии

Заместитель директора департамента рыночного регулирования Национального энергетического управления Китая Ван Юньбо заявил газете People’s Daily, что в отдельных случаях срок ожидания турбин превышает пять лет. По его словам, это создает для китайской отрасли как возможности, так и вызовы.

Китайские компании уже заключают сделки за рубежом. В прошлом месяце Dongfang Electric Corporation подписала соглашение с канадским девелопером дата-центров Eco DC Solutions о поставке 30 газовых турбин Dongfang для канадских дата-центров мощностью более 2,1 ГВт. Ранее Shanghai Electric Group получила контракт на поставку оборудования для парогазовой электростанции Samalaju Combined Cycle Power Plant в малайзийском штате Саравак.

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