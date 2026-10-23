В Хобарте, Австралия, на переговорах Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) рассматривают досье, приписываемое делегации Китая, о создании морской охраняемой территории площадью 127 тыс. км² в море Космонавтов. Как сообщает Daily Maverick, пакет объемом 105 страниц содержит само предложение, его научное обоснование и проект изменений в правила создания морских охраняемых территорий в Южном океане.

Предложенная территория может действовать 20 лет. После этого ее необходимо будет продлить, изменить или заменить новым соглашением на основе консенсуса всех 27 членов комиссии. Издание отмечает, что один член CCAMLR мог бы заблокировать продление срока ее действия.

Изменения правил CCAMLR

Китайское предложение предусматривает стандартизированную процедуру для новых морских охраняемых территорий, в частности многолетние систематические океанографические исследования. Согласно анализу переговорных документов CCAMLR, проведенному изданием, часть этих подходов похожа на требования, которые в 2022 и 2023 годах продвигала Российская Федерация — государство-агрессор.

Тогда российская делегация настаивала на новых критериях для проектов морских охраняемых территорий и требовала приостановить переговоры по ним до пересмотра правил. Большинство членов комиссии заявляло, что такие требования создают недостижимые барьеры для принятия новых охраняемых зон.

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Климатические цели и вылов криля

Один из китайских документов предусматривает исключение из действующих правил двух природоохранных целей: защиты элементов, критически важных для функционирования локальных экосистем, и сохранения устойчивости экосистем к последствиям изменения климата. Чтобы эти изменения вступили в силу, их должны согласовать все государства-члены CCAMLR.

Представители природоохранных организаций критикуют проект, утверждая, что он охватывает районы, где промышленный вылов криля не ведется. Профессор Университета Кентербери Карен Скотт отметила, что ограниченный срок действия морских охраняемых территорий не является новым подходом: например, территория в море Росса рассчитана на 35 лет и также требует продления.

На рассмотрении CCAMLR остаются еще четыре более старых предложения по морским охраняемым территориям, в частности для Антарктического полуострова, Южных Оркнейских островов и Восточной Антарктики. По данным издания, предложения находятся на рассмотрении членов комиссии до 30 октября.

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