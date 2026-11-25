Китай запустил пилотируемый космический корабль Shenzhou-24 к орбитальной станции Tiangong. На борту находятся командир Тан Хунбо, бортинженер У И и специалист по полезной нагрузке Мухаммад Зишан Али — первый астронавт из Пакистана на орбите и первый иностранный член экипажа китайской станции.

Ракета-носитель Long March-2F стартовала с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 8:18 утра, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Китайское агентство пилотируемой космонавтики. По плану корабль должен пристыковаться к Tiangong примерно через три с половиной часа после выхода на орбиту.

Недельная миссия пакистанского астронавта

Али проведет на станции около недели, а затем должен вернуться на Землю кораблем Shenzhou-23 вместе с Чжаном Чжиюанем и первым астронавтом из Гонконга Лай Каином. Чжан и Лай провели на станции предыдущие шесть месяцев.

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В течение примерно недели на Tiangong одновременно будут находиться шесть человек: четыре астронавта из материкового Китая, один представитель Гонконга и один представитель Пакистана. Перед полетом Али семь месяцев изучал китайский язык, который является основным рабочим языком станции. Для него также подготовили халяльное меню в соответствии с его потребностями и предпочтениями в питании.

Эксперименты и годовая миссия

Тан Хунбо и У И останутся на Tiangong на шесть месяцев вместе с Чжу Янчжу — третьим членом экипажа Shenzhou-23. Чжу Янчжу, по данным агентства, станет первым китайским астронавтом, который проведет в космосе полный год. Его опыт планируют использовать для изучения адаптации организма к длительному пребыванию в космосе и проверки систем жизнеобеспечения.

Экипаж Shenzhou-24 должен провести 90 экспериментов в областях космических наук о жизни, аэрокосмической медицины, физики жидкостей в микрогравитации и горения. Отдельно запланированы четыре совместных китайско-пакистанских проекта в области биотехнологий и материаловедения. Али, в частности, будет исследовать фотосинтез у бактерий и влияние космической радиации и микрогравитации на семена киноа.

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