Китай в пятницу предостерег Соединенные Штаты от введения новых ограничений на экспорт полупроводников. Представительница Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин последовательно выступает против злоупотребления экспортным контролем, поскольку такие меры, по ее словам, нарушают стабильность глобальных промышленных и логистических цепочек.

Позиция Пекина

Комментируя призывы американских законодателей ужесточить ограничения на поставки оборудования для производства чипов в Китай, Мао Нин отметила, что это не отвечает интересам ни одной из сторон. Она также заявила, что Китай и США должны совместно выполнять важные договоренности, достигнутые руководителями государств, и поддерживать стабильное развитие двусторонних экономических и торговых отношений, сообщает CBS News.

Дискуссия в США

Заявление Пекина прозвучало на фоне скандала вокруг Nvidia и ее бывшего генерального директора Дженсена Хуанга, который подал в отставку в четверг. По данным CBS News, Хуанг признал роман, который, как сообщается, был с Алис Хуанг — бывшей высокопоставленной руководительницей сингапурской компании дата-центров Megaspeed. Издание отмечает, что они не являются родственниками.

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Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC возложил ответственность за то, что Megaspeed не внесли в американский список Entity List, на Министерство торговли. Внесение в этот перечень ограничивает доступ компаний к американским технологическим продуктам. Бессент заявил, что Министерство финансов, Пентагон, Госдепартамент и торговый представитель США поддерживали внесение Megaspeed в список в течение нескольких месяцев.

По словам американского чиновника, министр торговли Говард Лутник согласился дать показания 10 декабря перед Банковским комитетом Сената. The New York Times ранее сообщала, что американские чиновники распространяли меморандум со ссылкой на разведданные, которые якобы указывали на возможную связь Алис Хуанг с Министерством государственной безопасности Китая. Пекин отверг эти утверждения, назвав их предлогом для введения технологической блокады, призванной помешать Китаю развивать технологии искусственного интеллекта.

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