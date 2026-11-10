Китай завоевал 17 золотых медалей на ЧМ по тяжелой атлетике — ECNS

Сборная Китая завоевала 17 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград на чемпионате мира по тяжелой атлетике 2026 года, который завершился 8 ноября в китайском Нинбо, провинция Чжэцзян. Об этом сообщает ECNS.

Более 500 участников

Соревнования проходили с 27 октября по 8 ноября и стали первым отборочным турниром по тяжелой атлетике к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Чемпионат мира вернулся в Китай впервые за 31 год. В нем приняли участие более 500 спортсменов из более чем 90 стран и регионов, соревновавшихся в 16 весовых категориях.

Китай выставил команду из 16 атлетов. В первый день турнира Ян Ян стал победителем в рывке и двоеборье в мужской категории до 60 кг. Хэ Юэцзи позднее завоевал золото в рывке среди мужчин в категории до 65 кг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Победы в женских категориях

Чжан Хайцин завоевала золото в рывке и двоеборье в весовой категории до 53 кг, опередив спортсменку из США Ульрей на один килограмм. Пэй Синьи победила во всех трех дисциплинах в категории до 61 кг: ее результат составил 112 кг в рывке, 142 кг в толчке и 254 кг в двоеборье.

Ян Цюся и Пэн Цуйтин разделили между собой три золотые медали в категории до 77 кг. Ляо Гуйфан завоевала все три золотые награды в весе до 86 кг, а Ли Янь — в категории свыше 86 кг. Ли Янь также обновила мировой рекорд в рывке.

Читай нас в