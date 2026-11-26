Народно-освободительная армия Китая (НОАК) меняет систему совместной подготовки флота, авиации и Ракетных войск после того, как учения выявили трудности координации между различными видами сил. По данным китайской военной газеты PLA Daily, во время одних из маневров самолеты ВВС дважды условно признавались пораженными собственными силами, а подразделение Ракетных войск испытывало трудности с наведением ударов по движущимся целям на море.

Как сообщает South China Morning Post, изменения ввела флотилия эсминцев Восточного театрального командования НОАК.

Совместные районы учений

Согласно обновленным правилам, флотилия будет делиться районами учений и целями с другими видами сил, а сценарии маневров будут разрабатываться с учетом их потребностей. Другие службы смогут подавать запросы на использование ресурсов флотилии, а отдельная группа ВМС будет включать эти потребности в планы совместных учений.

Также предусмотрен регулярный обмен личным составом между видами вооруженных сил. В одном из планов подготовки корабли должны были использовать информацию других служб для конечного наведения дальнобойных ударов. Во время другого упражнения самолет дальнего радиолокационного обнаружения передал кораблю данные о цели и оценки угроз через канал передачи данных.

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Выявленные трудности

Первые попытки совместного использования учебных ресурсов выявили и другие проблемы. В частности, противоречивые требования к воздушному пространству вынудили подразделения вносить изменения в последний момент, что нарушило учения на значительную часть дня.

Бывший военный атташе США в Пекине Деннис Бласко заявил, что согласование использования воздушного пространства и предотвращение поражения собственных морских, воздушных и ракетных сил, особенно на море, является новым вызовом для НОАК. После этого годовой план подготовки флотилии включили в программу совместной подготовки более высокого уровня, где ресурсы распределяются централизованно в соответствии с потребностями подразделений.

В 2016 году Китай заменил семь военных округов пятью объединенными театральными командованиями, отвечающими за межвидовые операции. В то же время исследователи Центра стратегических и международных исследований пришли к выводу, что способность НОАК проводить совместные операции остается неравномерной: армия лучше подготовлена к заранее спланированным действиям, чем к быстрой децентрализованной координации на тактическом уровне.

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