Китай смещает акцент в поставках оружия Мали, Буркина-Фасо и другим африканским странам на системы противовоздушной обороны, ударные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Ранее основу экспорта в регион составляли стрелковое оружие, бронетехника, грузовики и артиллерия, сообщает South China Morning Post.

Поставки в страны Сахеля

В апреле в составе военной колонны в Мали заметили четыре машины, которые аналитическая группа Janes идентифицировала как китайские комплексы ПВО Yitian-L. Через пять месяцев администрация президента Буркина-Фасо опубликовала видео испытания и осмотра техники, на котором были мобильный радиолокатор наблюдения и пусковая установка зенитных ракет. Их идентифицировали как вариант китайской системы Sky Dragon производства Norinco.

В 2024–2025 годах Буркина-Фасо также получила из Китая бронетехнику и артиллерию, в том числе машины огневой поддержки VN22B и WMA301, бронетранспортеры WZ-551, реактивные системы залпового огня SR5 и самоходные орудия-минометы PLL-05.

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Новые возможности для китайских производителей

Изменение особенно заметно в Сахеле, где Мали и Буркина-Фасо прекратили оборонное сотрудничество с Францией и столкнулись с ограничениями американской помощи в сфере безопасности. Обе страны обратились за военной поддержкой к Российской Федерации — государству-агрессору — и закупают китайское оборудование на фоне борьбы с повстанческими группировками.

Старшая научная сотрудница Hudson Institute Лизелотт Одгорд заявила, что появление китайских систем ПВО, ударных дронов и оборудования РЭБ свидетельствует не только о более широком каталоге товаров, но и о поставках более сложных технологий, которые ранее преимущественно предлагали Россия и западные производители. Она отметила, что бронетехника, грузовики и артиллерия, вероятно, по-прежнему составляют большинство поставок по объему.

Кот-д’Ивуар в августе продемонстрировал ударные беспилотники Wing Loong II, полученные по контракту с китайским государственным экспортером авиатехники Catic, заключенному в июне 2024 года. Исследовательница SIPRI Катарина Джокич назвала цену, включая расходы на техническое обслуживание, важным фактором закупок китайского вооружения. Norinco открыла региональный офис в Дакаре и сервисный центр в штате Баучи в Нигерии для ремонта, поставок запчастей и технической поддержки.

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