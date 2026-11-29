Посольство Китая в Доминиканской Республике обвинило посла США Лию Кампос во вмешательстве в коммерческое сотрудничество и давлении, направленном на недопущение китайских компаний к телекоммуникационному проекту государственной вьетнамской компании Viettel. Об этом сообщает South China Morning Post.

Viettel получила 20-летнюю концессию на радиочастотный спектр и должна стать четвертым мобильным оператором Доминиканской Республики. Американские чиновники заявляют, что компания в значительной степени использует китайское оборудование на других рынках Латинской Америки. В то же время контракты с поставщиками для нового проекта не обнародовались, поэтому использование в нем китайского оборудования не подтверждено.

Призыв США относительно поставщиков

Кампос заявила в интервью, вышедшем в среду, что 80% проекта Viettel могут зависеть от поставщиков, которых США считают представляющими высокий риск. Она также сказала, что американские телекоммуникационные инвесторы чувствуют себя отстраненными от проекта.

В пятницу посол призвала правительство Доминиканской Республики потребовать от Viettel использовать технологии исключительно из так называемых надежных стран. Она отдельно упомянула государства — участники Будапештской конвенции о киберпреступности, к которой Китай не присоединился. Кампос пояснила, что, по ее мнению, США дают дружеский совет, соответствующий их внутренним стандартам.

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Реакция китайского посольства

Китайское посольство в Санто-Доминго заявило, что Вашингтон не имеет права единолично определять, какие страны или поставщики являются надежными. Диппредставительство также подчеркнуло, что Будапештская конвенция является региональным соглашением в сфере уголовного правосудия, а не глобальным техническим стандартом.

Посольство отвергло предостережения относительно рисков китайского оборудования и заявило, что оно безопасно используется более чем в 100 странах, включая Доминиканскую Республику. Китайская сторона также утверждает, что ограничения для китайских поставщиков могут повысить расходы на телекоммуникации, усилить цифровое неравенство и замедлить цифровую трансформацию страны.

Глава администрации президента Доминиканской Республики Хосе Игнасио Палиса заявил местным СМИ, что власти уважают позицию посла США и рассмотрят вопросы безопасности. В то же время он подчеркнул, что выход нового оператора на рынок необходим для предотвращения олигополии и снижения цен для потребителей.

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