В Китае Народно-освободительная армия должна внедрить цифровые системы на всех этапах набора новобранцев в рамках реформы «end-to-end sunshine». Соответствующие распоряжения в этом месяце издали генеральные канцелярии Центрального военного совета и Государственного совета, сообщает South China Morning Post.

Онлайн-процесс и контроль данных

Инициатива предусматривает использование систем, работающих на основе данных, на протяжении всей процедуры призыва. Как пишет PLA Daily, реформа должна обеспечить полностью онлайн-процесс, доступность данных и прозрачность на каждом этапе, а также повысить качество и эффективность отбора.

В первой половине года призывное управление протестировало по всей стране вспомогательную систему отбора. Ее алгоритм формирует списки для отбора и распределения, после чего местные комитеты вооруженных сил проверяют и уточняют информацию. В PLA Daily заявили, что сочетание человеческой оценки и машинного анализа должно сделать проверку кандидатов более точной, эффективной и прозрачной.

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Борьба с нарушениями и поиск выпускников

Реформа также является частью более широких антикоррупционных усилий Пекина в армии. В августе китайские органы дисциплинарного надзора обнародовали информацию о нарушениях в секторе призыва. Среди них были случаи, когда члены Компартии и должностные лица использовали свои должности, чтобы помочь рекрутам получить желаемое распределение в виды вооруженных сил, а также случаи мошенничества во время физических тестов и фальсификации личных данных.

Китайские власти также пытаются привлекать более образованных военнослужащих для работы с более сложными системами вооружений. Обновленное положение о призывной работе, вступившее в силу 1 мая 2023 года, определяет студентов колледжей как основную целевую группу и содержит отдельный раздел о призыве в военное время. По данным представителя призывного офиса Министерства обороны КНР, доля выпускников колледжей среди новобранцев впервые превысила половину в 2022 году, а в течение последних трех лет держалась выше 70%.

В Шэньчжэне для целевого поиска кандидатов используют данные городского центра управления, в том числе о регистрации, образовании и специальности жителей призывного возраста. Чиновники других районов города сотрудничают с интернет-операторами, анализируя время просмотра видео и переходы по ссылкам, чтобы оценивать заинтересованность потенциальных новобранцев.

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