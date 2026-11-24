Китайская авиакомпания Xiamen Airlines, дочерняя компания China Southern Airlines, 24 ноября 2026 года подписала соглашение с Boeing о приобретении 50 самолетов модели 737-8. Поставки воздушных судов запланированы партиями в 2031–2034 годах.

Как сообщает AeroTime, в биржевом сообщении China Southern совокупную каталожную стоимость 50 самолетов вместе с двигателями оценили примерно в 7,4 млрд долларов. В то же время China Southern заявила, что Boeing предоставил Xiamen Airlines значительную скидку, но фактическую цену контракта не раскрыл.

Условия поставки и финансирования

Xiamen Airlines будет осуществлять авансовые платежи, а оставшуюся сумму за каждый самолет выплачивать при поставке. Перевозчик планирует финансировать покупку за счет собственных средств, поступлений от привлечения капитала и банковских кредитов.

Соглашение еще требует одобрения акционеров China Southern и соответствующих органов власти Китая.

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Подготовка к новому авиационному хабу

Совет директоров China Southern связал покупку с предстоящим переездом Xiamen Airlines в международный аэропорт Сямынь Сянъань, развитием хабовой сети в провинции Фуцзянь и оптимизацией флота. Новый аэропорт должен открыться до конца 2026 года и заменить международный аэропорт Сямынь Гаоци.

China Southern владеет 55% Xiamen Airlines. До заказа Airbus в сентябре 2022 года перевозчик эксплуатировал только самолеты Boeing. В апреле 2026 года Xiamen Airlines также согласилась приобрести 35 самолетов семейства Airbus A320neo с поставками в 2029–2032 годах в рамках группового заказа на 137 самолетов, каталожная стоимость которого составляла примерно 21,4 млрд долларов.

В сообщении China Southern не уточняется, входят ли 50 Boeing 737-8 в обязательство Китая приобрести 200 самолетов Boeing, о котором Министерство коммерции Китая сообщило в мае 2026 года.

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