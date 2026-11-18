Китайская газораспределительная компания China Gas Holdings увеличила до 1 млн тонн в год объем закупок сжиженного природного газа у американского экспортера Venture Global. Расширенное соглашение о купле-продаже предусматривает поставки американского LNG в течение 20 лет, начиная с 2030 года, сообщает OilPrice.

Контракт увеличили вдвое

Новая договоренность добавляет 0,5 млн тонн LNG в год к соглашению, о котором стороны сообщали в сентябре 2026 года. Тогда China Gas договорилась покупать у Venture Global 0,5 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

После увеличения контракта общий объем долгосрочных поставок Venture Global для China Gas по 20-летним соглашениям составляет до 3 млн тонн в год. Поставки будут осуществляться из портфеля проектов американской компании.

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Развитие LNG-проектов в США

Генеральный директор Venture Global Майк Сабел заявил, что компания расширяет партнерство с China Gas и намерена обеспечивать энергетические потребности Китая американским LNG с проектов в штате Луизиана.

Председатель правления и президент China Gas Лю Минхуэй отметил, что соглашение соответствует стратегии компании по развитию глобального бизнеса по торговле LNG, который должен соединять надежные источники поставок с рынками, где растет спрос на газ.

Venture Global также начала коммерческую эксплуатацию первой фазы своего второго экспортного LNG-проекта Plaquemines LNG. По данным OilPrice, в третьем квартале 2026 года компания зафиксировала рекордные продажи и финансовые результаты на фоне высоких цен на LNG и спроса на американский газ.

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