Китайская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Ляонин» на прошлой неделе вышла за пределы первой цепи островов и достигла вод вблизи самой южной точки Филиппин. По данным филиппинского телеканала BNC, корабли находились примерно в 25 морских милях, или 46 км, к востоку-юго-востоку от острова Балут, после чего в пятницу взяли курс на северо-восток, сообщает South China Morning Post.

Маршрут китайской группы

В состав группы, помимо «Ляонина», вошли большие ракетные эсминцы проекта Type 055 «Уси» и «Аньшань», а также эсминец Type 052D «Хуайнань». По сообщению BNC, в четверг корабли прошли пролив Басилан после того, как их заметили у юго-западного побережья Филиппин; там за ними следили корабли ВМС страны.

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Министерство обороны Японии сообщило, что 14 октября корабли прошли на юго-восток через пролив Мияко в Тихий океан. На следующий день они повернули в сторону Южно-Китайского моря, а затем направились к югу Филиппин. Маршрут означает, что группа обходила Филиппины против часовой стрелки — от северного к западному побережью, в обратном направлении по сравнению с учениями в октябре 2024 года.

Учения в Филиппинском море

Если китайская группа продолжит движение на северо-восток, она может войти в Филиппинское море, где США и Япония проводят проходящие раз в два года учения Keen Sword. Седьмой флот ВМС США в четверг сообщил, что авианосец USS Theodore Roosevelt действует в Филиппинском море вместе с кораблями Японии, Австралии, Канады и Франции. Учения проходят с 19 по 29 октября на объектах по всей Японии и в прилегающих водах.

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