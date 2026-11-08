Китайская государственная компания Sichuan Roads and Bridges Group планирует проложить 220-километровый водопровод от источников Мзима в округе Таита-Тавета до резервуаров Мазерас в округе Килифи. Проект должен увеличить поставки воды в округа Момбаса, Килифи, Квале и Таита-Тавета, сообщает Nation Kenya.

Условия соглашения

Компания будет реализовывать проект по модели строительства, эксплуатации и передачи (BOT) в сотрудничестве с Coast Water Works Development Authority. При такой схеме частная сторона финансирует, проектирует и строит объект, эксплуатирует его в течение установленного срока, а затем передает в государственную собственность.

Срок проекта составит 30 лет: три года отведены на строительство, еще 27 — на эксплуатацию и техническое обслуживание. Инвестиции должны охватить водозаборные сооружения, магистральный трубопровод, насосные станции и объекты хранения воды.

Директорат государственно-частного партнерства Национального казначейства оценил проект в 335,338 млн долларов США, или 43,5 млрд шиллингов. В то же время Nation Kenya указало общую стоимость инициативы на уровне 50,6 млрд шиллингов.

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Дополнительные 105 млн литров в сутки

Трубопровод диаметром 1200 мм должен транспортировать 105 тыс. кубометров, или 105 млн литров, воды ежедневно. Он должен дополнить действующую систему Mzima I, которая поставляет воду на побережье с 1950-х годов.

Инженер и подрядчик, связанный с Coast Water Works Development Authority, Самуэль Сода Бенги заявил, что трубопровод Mzima I, введенный в эксплуатацию в 1957 году, изношен и имеет многочисленные утечки и прорывы. По его словам, новый проект все еще находится на этапе окончательного согласования.

Предложение по Mzima II было одобрено в августе 2024 года для перехода к подготовке проекта и технико-экономическому обоснованию. Данные, представленные Сенату в июне 2026 года, показали, что совокупный суточный спрос на воду в четырех округах составлял 512 тыс. кубометров, тогда как производство — 185 тыс. кубометров. В случае реализации новый водопровод обеспечит дополнительный объем воды, но не устранит весь дефицит.

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