Китайская компания Air White Whale представила в Чжухае концепт грузового беспилотника W8000 с целевой грузоподъемностью до восьми тонн. Аппарат показали накануне Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China, сообщает The War Zone.

W8000 — двухмоторный турбовинтовой летательный аппарат с задней грузовой рампой. Заявленная грузоподъемность является целевым показателем разработки: данные о дальности полета, максимальной взлетной массе и эксплуатационных требованиях пока не раскрываются. Также не назван тип двигателей, которые планируют использовать для аппарата.

Более крупная модель в линейке

W8000 разрабатывают как более крупный вариант грузового дрона W5000 той же компании. W5000 спроектирован для перевозки до пяти тонн груза. Его заявленная максимальная дальность составляет 2600 километров, максимальная взлетная масса — 10,8 тонны, а объем грузового отсека превышает 65 кубических метров.

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По данным китайских источников, на которые ссылается издание, W5000 14 ноября совершил первый полет в районе Ордоса во Внутренней Монголии. Как сообщается, испытание длилось около 30 минут, во время него проверяли автономные функции полета, каналы передачи данных, силовую установку и системы управления.

Логистическое применение

Крупные беспилотные транспортники могут перевозить палетированные грузы, промышленное оборудование и другие крупногабаритные товары между логистическими узлами и удаленными районами. Для их работы, однако, необходимы техническое обслуживание, наземное обслуживание, инфраструктура для загрузки и операционная сеть.

Китайские источники также утверждают, что Air White Whale получила 835 заказов или предварительных обязательств от внутренних логистических компаний по W5000. Характер этих договоренностей и количество твердых контрактов не уточняются. Начало коммерческой эксплуатации W5000 планируется до конца 2027 года при условии завершения испытаний и сертификации.

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