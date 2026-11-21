Министерство государственной безопасности Китая заявило, что ни одно государство не способно достичь «абсолютной безопасности» за счёт безопасности других стран. В комментарии, опубликованном в пятницу в официальном аккаунте ведомства, китайская разведка призвала продвигать подход к общей международной безопасности.

Как сообщает South China Morning Post, публикация появилась на следующий день после трёхстороннего саммита Китая, США и России. В ведомстве назвали собственную концепцию безопасности развитием марксистской теории и ответом на усиление геополитической нестабильности.

Три принципа подхода Пекина

Министерство изложило теоретические, исторические и практические основания своей доктрины. Теоретически её связывают с марксистской теорией мировой истории, согласно которой развитие производительных сил и глобальные контакты всё теснее связывают человечество. В ведомстве заявили, что противостояние с нулевой суммой не соответствует такому взаимозависимому миру.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В комментарии подчеркнули, что безопасность отдельной страны не может существовать изолированно от безопасности мира и не может строиться на незащищённости других государств. Китайская разведка призвала правительства учитывать законные интересы безопасности других стран наряду с собственными и придерживаться принципов взаимовыгодного сотрудничества.

Инициатива глобальной безопасности

Практической причиной такого подхода в ведомстве назвали дефициты мира, развития, безопасности и глобального управления. Там заявили, что современные вызовы безопасности стали транснациональными, взаимосвязанными и разнообразными. Накопление внутренних проблем в любом государстве, по оценке министерства, может перерасти в региональные или глобальные угрозы.

Комментарий также содержит призыв активнее реализовывать Инициативу глобальной безопасности, которую председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил в апреле 2022 года. South China Morning Post отмечает, что эта инициатива является одним из ключевых элементов политики безопасности и дипломатической политики Пекина и преподносится как альтернатива военным альянсам во главе с США и западной архитектуре безопасности. В китайской официальной риторике она направлена против «менталитета холодной войны», односторонних санкций и так называемой «юрисдикции длинной руки».

Читай нас в