Китайская ИИ-компания Z.AI отстает от графика выпуска своей следующей флагманской модели. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщает The Japan Times.

Ограничение доступа к вычислительным мощностям

Ее конкурент Moonshot AI ожидает, что промежуток между крупными релизами может увеличиться с шести месяцев до года или дольше, если компания потеряет доступ к зарубежным вычислительным мощностям.

Пекинская Moonshot AI особенно уязвима перед новыми правилами США, поскольку арендует вычислительные ресурсы для обучения моделей и отдает предпочтение зарубежным поставщикам, отмечает издание.

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Последние ограничения США в отношении чипов могут вызвать дальнейшие задержки в разработке китайских моделей искусственного интеллекта.

Противодействие дистилляции моделей

По данным издания, попытки американских компаний OpenAI и Anthropic предотвратить дистилляцию моделей также замедлили развитие китайского ИИ. Дистилляция — это метод, при котором разработчики обучают собственные модели, используя ответы более мощных систем.

Такие меры ставят под угрозу одно из преимуществ китайских компаний в конкуренции с американскими разработчиками — возможность создавать конкурентоспособные модели при существенно более низкой стоимости, несмотря на многолетние экспортные ограничения.

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