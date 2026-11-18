Китайская технологическая компания Tencent в третьем квартале увеличила выручку на 8% в годовом выражении — до 207,34 млрд юаней, или $31,10 млрд. Показатель оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали 210,77 млрд юаней, согласно данным Reuters, опубликованным Channel NewsAsia.

Темпы роста замедлились

За три месяца, завершившиеся в сентябре, темпы роста выручки Tencent замедлились по сравнению с предыдущим кварталом. В предыдущем квартале компания сообщала о росте выручки на 11%, тогда как в третьем квартале этот показатель составил 8%.

Reuters связывает замедление с тем, что рост игрового бизнеса компании потерял темп. В то же время спрос на услуги в сфере искусственного интеллекта поддержал облачный бизнес Tencent.

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Чистая прибыль превысила ожидания

Чистая прибыль Tencent выросла на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 63,61 млрд юаней, или $9,54 млрд. Это выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 59,46 млрд юаней.

Оценки аналитиков приведены по данным LSEG. В сообщении также указан курс: $1 равнялся 6,6659 китайского юаня.

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