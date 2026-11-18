Китайская технологическая компания Tencent заявила, что новые ограничения США на использование передовых чипов в зарубежных дата-центрах могут отложить разработку следующей версии ее модели искусственного интеллекта. Президент компании Мартин Лау заявил во время конференции по итогам третьего квартала, что эти меры отбрасывают всех в Китае назад.

По его словам, в краткосрочной перспективе Tencent, вероятно, понадобится больше времени для создания следующей версии модели. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Правило об удаленных вычислениях

Новое правило Министерства торговли США должно закрыть пробел в предыдущем экспортном контроле. Ранее китайские компании, которым ограничили импорт передовых чипов Nvidia, могли арендовать вычислительные мощности в дата-центрах за рубежом для обучения моделей ИИ, пока сами процессоры оставались за пределами Китая.

Tencent и ее конкурент Alibaba были среди компаний, использовавших такие мощности. Согласно новому правилу, поставщики должны получать американскую лицензию на поставку чипов и серверов, на которые распространяется правило, в зарубежные дата-центры. Это касается центров, предоставляющих вычислительные мощности выше установленного порога компаниям со штаб-квартирой в Китае или на других определенных рынках.

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Китайские процессоры и облачные сервисы

Лау считает, что ограничения подтолкнут китайских разработчиков ИИ к более тесному сотрудничеству с отечественными производителями чипов. Huawei возглавляет усилия Китая по созданию альтернатив процессорам Nvidia, на которые китайские технологические компании полагались при обучении моделей искусственного интеллекта.

Недавно Tencent представила модель Hy4, способную интерпретировать изображения; компания заявила об улучшенном выполнении инструкций и рассуждении при работе с длинными документами. Также она выпустила Hy4 Flash — версию, предназначенную для снижения стоимости работы модели после обучения.

Капитальные расходы Tencent в квартале, завершившемся 30 сентября, выросли на 225% в годовом выражении — до 65,1 млрд юаней, или $9,76 млрд. Выручка увеличилась на 8%, до $31,1 млрд, тогда как скорректированная операционная прибыль снизилась на 6%, до $10,2 млрд.

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