Китайские исследователи разработали сверхтонкое бионическое покрытие для судовых гребных винтов, которое во время испытаний на крупном нефтяном танкере снизило расход топлива на 2,6%. Технологию создали Нинбоский институт технологий и инженерии материалов, связанный с Китайской академией наук, и судоходная компания Cosco Shipping Energy Transportation, сообщает South China Morning Post.

Испытания на танкере

Покрытие нанесли на гребной винт очень большого нефтяного танкера класса VLCC водоизмещением 300 тыс. тонн. Морские испытания начались в 2023 году, а первое судно с покрытым винтом отправилось в рейс в ноябре того же года. К апрелю судно совершило 12 рейсов и прошло более 130 тыс. морских миль, или примерно 240,7 тыс. километров.

Испытания показали, что на винте сохранилось от 60% до 70% покрытия. По оценке Китайского классификационного общества, средняя годовая экономия топлива для одного судна составляет 2,6%. По данным издания, это может сократить расходы на топливо более чем на 1 млн юаней в год и уменьшить выбросы углерода почти на 1 тыс. тонн.

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Бионический материал

Материал толщиной 0,1–0,2 мм создали по образцу кожи дельфинов. Он сочетает жидкоподобные и гибкие материалы, сохраняя прочность твёрдого покрытия, свойства скольжения и способность смягчать поток воды. По словам руководителя исследовательской группы Цзэн Чжисяна, покрытие уменьшает трение и сдвиговые силы между винтом и водой, а также улучшает угол атаки водного потока, повышая тяговую эффективность.

Стоимость материала для одного судна составляет около 160 тыс. юаней. Институт и судоходная компания планируют применять технологию на других танкерах, однако для этого необходимо разработать автоматизированное оборудование для нанесения покрытия и улучшить его адаптивность.

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