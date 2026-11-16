Китайские исследователи из Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology и Wuhan University опубликовали обзор о том, как повреждения ДНК в Т-клетках могут ограничивать эффективность противоопухолевой иммунотерапии. Речь, в частности, идет о терапии ингибиторами иммунных контрольных точек и CAR-T-клеточной терапии, действие которых зависит от функциональности Т-лимфоцитов.

Как сообщает News-Medical, обзор был опубликован в журнале Cancer Biology & Medicine. Его авторы систематизировали данные о причинах повреждений ДНК в Т-клетках, механизмах восстановления, возможных последствиях для противоопухолевого иммунного ответа и подходах к уменьшению такого повреждения.

Как повреждается ДНК Т-клеток

В опухолевом микроокружении Т-клетки подвергаются нескольким генотоксическим воздействиям. Их быстрое размножение и активация рецепторов Т-клеток вызывают репликативный стресс и образование активных форм кислорода. Дополнительными факторами авторы назвали конкуренцию за глюкозу, влияние регуляторных Т-клеток и миелоидных супрессорных клеток, а также химиотерапию, лучевую терапию и ингибиторы ответа на повреждение ДНК.

Согласно обзору, в среде с высоким уровнем активных форм кислорода преобладают окислительные повреждения оснований ДНК и одноцепочечные разрывы. Их восстановление связано с ферментом PARP. Репликативный стресс активирует ось ATR-CHK1, а двухцепочечные разрывы ДНК восстанавливаются с участием ATM и DNA-PK.

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Последствия для лечения

В обзоре отмечается, что активированные Т-клетки эффективнее восстанавливают ДНК, но при этом накапливают больше повреждений. Истощенные Т-клетки демонстрировали наибольшее повышение уровня фосфорилированного ATM, а терминально дифференцированные эффекторные клетки памяти были более уязвимы, чем стволоподобные клетки памяти.

Накопление повреждений связывают со снижением выработки гранзима B и интерферона-гамма, нарушением формирования иммунологической памяти, усилением экспрессии PD-1 и TIM-3, апоптозом и эрозией теломер. Авторы также обратили внимание, что ингибиторы PARP могут повышать иммуногенность опухолей, но способны усиливать повреждения ДНК в Т-клетках.

Среди возможных доклинических подходов в статье названы повышение уровня NAD+ с помощью β-никотинамидмононуклеотида, блокирование CD38, ингибирование индуцибельной синтазы оксида азота и корректировка режимов применения препаратов. У мышей повышение NAD+ или блокада CD38 восстанавливали PARP-зависимое восстановление ДНК и улучшали размножение и цитотоксичность Т-клеток. В качестве потенциальных биомаркеров для отбора пациентов и контроля ответа на лечение предложены фосфорилированный ATM и 8-OHdG.

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