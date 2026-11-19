Китайские исследователи из Института психологии Китайской академии наук совместно с коллегами из Шэньчжэньского университета и других учреждений проверили неинвазивный подход к стимуляции глубоких структур мозга. В рандомизированном двойном слепом исследовании с имитационной стимуляцией приняли участие 69 человек с субклиническими депрессивными симптомами. Через семь дней после трёх последовательных дней стимуляции участники, получавшие воздействие частотой 10 Гц, продемонстрировали значительно большее снижение показателей депрессии, чем группа имитационной стимуляции, сообщает News-Medical.

Контур обработки вознаграждения

Учёные объединили функциональную магнитно-резонансную томографию, электроэнцефалографию и вычислительное моделирование. Это позволило определить контур обработки вознаграждения, связывающий вентромедиальную префронтальную кору и вентральный стриатум.

Исследователи также выявили связь колебаний тета- и альфа-диапазонов в вентромедиальной префронтальной коре с ошибками предсказания вознаграждения. Такие ошибки возникают, когда фактический результат отличается от ожидаемого, и являются частью обучения на основе вознаграждения.

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Эффект стимуляции

На основе этих данных команда разработала протокол транскраниальной стимуляции временной интерференцией. Метод предполагает подачу электрических токов через электроды на коже головы для неинвазивной модуляции активности мозга.

У здоровых взрослых стимуляция частотой 10 Гц избирательно улучшала обучение на основе вознаграждения и изменяла взаимодействие во фронтостриарном контуре. Для стимуляции частотой 5 Гц исследователи не зафиксировали сопоставимого эффекта.

Работу опубликовали 18 ноября в журнале Science Translational Medicine. Авторы отметили, что для установления терапевтической эффективности подхода необходимы более крупные клинические исследования.

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