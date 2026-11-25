Китайская исследовательская команда с участием сотрудников Tencent AI for Life Sciences Lab в Шэньчжэне представила систему на основе искусственного интеллекта для проектирования терапевтических пептидов, способных взаимодействовать с двумя биологическими мишенями. Nature сообщило о разработке в статье о дизайне высокоактивных двухмишеневых пептидов с нуля.

Как оценивали систему

Рабочий процесс ORIDTP включает генерацию пептидов для заданной мишени, последующее повышение их аффинности, ранжирование кандидатов и экспериментальную обратную связь. Авторы сравнивали систему с методом PepDif и PepDif в сочетании с PepDRL.

В компьютерном тестировании для задач с одной мишенью оценивали по 50 кандидатов в каждом из 50 тестовых заданий. Для дизайна пептидов с двумя мишенями рассматривали по 50 кандидатов в 35 заданиях. Среди критериев были доля кандидатов, соответствовавших критерию аффинности, прогнозируемая аффинность связывания, разнообразие последовательностей и показатели достоверности предсказанной структуры pLDDT и ipTM.

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Экспериментальная проверка

В материалах исследования также описан итеративный дизайн агонистов рецептора GLP-1R. В каждом из пяти раундов для экспериментальной проверки отбирали 15 кандидатов.

Активность пептидов оценивали по показателю EC50 для активации GLP-1R, сравнивая результаты с исходным референсным пептидом с EC50 276,2 нМ. Для пяти раундов авторы привели результаты для 5, 5, 4, 4 и 2 успешно оптимизированных пептидов соответственно.

Во вкладе авторов указано проведение валидации на мышах. Четверо авторов, связанных с Tencent, указаны изобретателями в патентных заявках, касающихся этой работы, а ряд соавторов являются сотрудниками Tencent AI for Life Sciences Lab.

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