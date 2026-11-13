Исследователи из Китайского фармацевтического университета установили, что фермент PTPN2 помогает клеткам острого миелоидного лейкоза выживать, защищая белок c-MYC от разрушения. Как сообщает News-Medical, снижение уровня PTPN2 замедляло рост лейкозных клеток в лабораторных экспериментах и усиливало их запрограммированную гибель.

Острый миелоидный лейкоз возникает из-за накопления незрелых кроветворных клеток в костном мозге, где они вытесняют здоровые клетки. Химиотерапия остается одним из основных методов лечения, а таргетные препараты, в частности венетоклакс, расширили возможности терапии. В то же время лечение осложняют лекарственная резистентность и токсичность.

Как PTPN2 поддерживает рост клеток

Команда Пэна Яна проанализировала открытые наборы данных об экспрессии генов и выживаемости. В образцах острого миелоидного лейкоза активность гена PTPN2 была выше, чем в контрольных образцах, а у пациентов с более высокой экспрессией этого гена наблюдалась тенденция к более короткой общей выживаемости. Лабораторные исследования образцов пациентов также показали повышенные уровни матричной РНК и белка PTPN2.

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Ученые снизили выработку PTPN2 в клетках, полученных от пациентов, а также в двух человеческих клеточных линиях лейкоза — MOLM13 и NB4. После этого больше клеток останавливалось в фазе G1 перед репликацией ДНК и подвергалось запрограммированной гибели. Восстановление активного PTPN2 возвращало клеткам способность к росту, тогда как неактивная версия фермента такого эффекта не давала.

Экспериментальный ингибитор в моделях на мышах

Исследование, опубликованное 16 октября 2026 года в журнале Targetome, показало, что PTPN2 удаляет фосфатную группу с c-MYC в участке треонина 58. Именно эта модификация связана с маркировкой белка для последующего разрушения. Когда уровень PTPN2 снижался, c-MYC разрушался быстрее; восстановление c-MYC помогало клеткам MOLM13 возобновить рост.

Авторы также испытали малую молекулу WS35, которая подавляет PTPN2. В клеточных линиях она повышала фосфорилирование c-MYC в участке треонина 58, снижала уровень белка c-MYC и вызывала остановку клеточного цикла и усиление гибели клеток. У мышей с имплантированными клетками NB4 соединение замедляло рост опухолей без существенных изменений массы тела во время эксперимента. В то же время WS35 подавляет и родственный фермент PTP1B, поэтому для оценки роли именно PTPN2 необходимы более селективные ингибиторы и дальнейшие доклинические исследования.

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