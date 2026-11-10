В Китае исследователи установили мировой рекорд по количеству подводных дронов, действовавших в составе автономной группы. В испытании, признанном Книгой рекордов Гиннесса, приняли участие 116 аппаратов TH-618. Как сообщает Engadget, дроны самостоятельно выполнили серию маневров и построений в бассейне размером около 50 на 20 метров.

Автономная навигация длилась около 34 минут

Тест провели в августе 2026 года исследователи Северо-Западного политехнического университета совместно с компанией Xi'an Tianhe Maritime Technologies, дочерней структурой оборонного подрядчика Xian Tianhe Defense Technology. По данным издания, в течение примерно 34 минут аппараты ориентировались только по визуальным данным, преодолев более 488 метров без вмешательства человека.

Каждый TH-618 имеет форму длинной трубы с четырьмя винтами и камерой. Дрон длиной примерно 60 сантиметров и шириной около 15 сантиметров весит ориентировочно 5 килограммов. Его дальность составляет чуть более 29 километров, а непрерывная работа может длиться около восьми часов.

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Навигация без спутникового сигнала

Для корректировки маршрута дроны используют камеры, аналогичные тем, которые устанавливают в смартфонах, а системы искусственного интеллекта корректируют маршрут в реальном времени с учетом подводных препятствий и риска столкновений. Университет заявил, что аппараты могут автономно отслеживать рельеф, распознавать ориентиры, регулировать глубину и скорость, перемещаться вертикально и зависать в воде.

Подводная навигация сложнее воздушной, поскольку под водой невозможно полагаться на обычную беспроводную связь или спутниковые системы позиционирования. Дополнительными факторами являются ограниченная видимость и высокое давление. Разработчики должны сочетать подводные сенсоры, обнаружение объектов и акустическую связь для координации аппаратов.

По информации South China Morning Post, университет назвал стабильную навигацию сотен аппаратов прорывом в масштабной координации беспилотных подводных систем. В то же время Engadget отмечает, что испытание в контролируемом бассейне пока не доказывает способность такого роя действовать в морских условиях.

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