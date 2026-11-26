Китайские фирмы стали более сильными конкурентами для японского бизнеса — Channel NewsAsia
Японские компании, работающие за рубежом, считают китайские фирмы всё более сильными конкурентами. Об этом свидетельствует опрос японского агентства по продвижению торговли JETRO, сообщает Channel NewsAsia.
Конкуренция усилилась
До 38% выросла доля опрошенных компаний, заявивших, что в целом у них стало больше конкурентов, чем во время предыдущего исследования два года назад. Респонденты назвали китайские фирмы крупнейшим источником конкуренции в Центральной и Южной Америке, Африке и Таиланде.
Участники опроса также отметили, что конкурентоспособность компаний из Китая выросла в большинстве ключевых регионов и стран.
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Цена и скорость принятия решений
Среди преимуществ китайских фирм 97,1% респондентов назвали ценовую конкурентоспособность, а 48,1% — скорость принятия решений. Продавец электронных компонентов в США отметил, что качество китайской продукции существенно выросло, поэтому разницу в цене уже невозможно компенсировать только более высоким качеством.
Продавец электронного оборудования в Германии заявил, что сосредотачивается на отраслях с высокими барьерами для входа, в частности на системах управления воздушным движением и оборонной сфере. Председатель JETRO Норихико Ишигуро заявил, что японские компании должны конкурировать за счёт высокой добавленной стоимости, безопасности продукции и методов продаж.
Опрос проводился в августе–сентябре 2026 года, ответы предоставили 7695 компаний.