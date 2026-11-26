Японские компании, работающие за рубежом, считают китайские фирмы всё более сильными конкурентами. Об этом свидетельствует опрос японского агентства по продвижению торговли JETRO, сообщает Channel NewsAsia.

Конкуренция усилилась

До 38% выросла доля опрошенных компаний, заявивших, что в целом у них стало больше конкурентов, чем во время предыдущего исследования два года назад. Респонденты назвали китайские фирмы крупнейшим источником конкуренции в Центральной и Южной Америке, Африке и Таиланде.

Участники опроса также отметили, что конкурентоспособность компаний из Китая выросла в большинстве ключевых регионов и стран.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Цена и скорость принятия решений

Среди преимуществ китайских фирм 97,1% респондентов назвали ценовую конкурентоспособность, а 48,1% — скорость принятия решений. Продавец электронных компонентов в США отметил, что качество китайской продукции существенно выросло, поэтому разницу в цене уже невозможно компенсировать только более высоким качеством.

Продавец электронного оборудования в Германии заявил, что сосредотачивается на отраслях с высокими барьерами для входа, в частности на системах управления воздушным движением и оборонной сфере. Председатель JETRO Норихико Ишигуро заявил, что японские компании должны конкурировать за счёт высокой добавленной стоимости, безопасности продукции и методов продаж.

Опрос проводился в августе–сентябре 2026 года, ответы предоставили 7695 компаний.

Читай нас в