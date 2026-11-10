Китайские импортеры угля выступают против попыток индонезийских экспортеров включить в новые контракты положения, которые освобождали бы поставщиков от обязанности выполнять согласованные объемы поставок. Как сообщает OilPrice со ссылкой на источники Bloomberg, речь идет о случаях, когда власти Индонезии вновь ограничат квоты на добычу или экспорт либо будут задерживать экспортные разрешения.

Неопределенность для экспортеров

Индонезия, крупнейший в мире экспортер энергетического угля, в течение года несколько раз меняла правила в отношении добычи и экспорта. Это сдерживало международные отгрузки и заставляло Китай, крупнейшего в мире потребителя угля, корректировать импортные потоки и внутреннее производство.

Экспорт индонезийского энергетического угля ограничивали квоты на производство и неопределенность государственной политики в добывающей и экспортной отраслях. Власти страны сократили квоты для шахтеров. Кроме того, сильное явление Эль-Ниньо сократило количество осадков и уровень воды в реках, что в последние недели осложнило движение барж с углем к экспортным портам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Импорт Китая снижается

В сентябре импорт угля в Китай сократился на 6% в годовом выражении. Среди причин OilPrice называет достаточные запасы в стране, ограниченное предложение из Индонезии и рост импортных цен. В октябре снижение импорта также составило 6% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.

Старший директор Fitch Ratings Дженни Хуан заявила Reuters, что китайские покупатели не спешат активно пополнять запасы при нынешних высоких ценах, поскольку располагают комфортным уровнем резервов и ожидают улучшения внутреннего предложения. Fitch Ratings прогнозирует сохранение высоких цен на энергетический уголь в Азии в ближайшие месяцы из-за сокращения предложения из Китая и Индонезии, а также устойчивого спроса в Японии и Южной Корее.

Читай нас в