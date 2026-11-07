Китайские инвесторы поддержали в Африке 19 проектов по переработке, рафинированию и производству на основе минералов общей стоимостью $16,3 млрд. Об этом говорится в отчёте пекинской консалтинговой компании Development Reimagined, сообщает South China Morning Post.

Инвестиции в переработку

Исследование охватывает обязательства Китая в рамках плана действий, согласованного после саммита Форума китайско-африканского сотрудничества 2024 года. По состоянию на июнь в 15 африканских странах было зафиксировано 32 проекта по добыче, разведке и освоению месторождений с общим объёмом инвестиций $41,2 млрд.

Из них 19 проектов предусматривают создание добавленной стоимости непосредственно в Африке, а не только добычу сырья. В отчёте отметили, что это свидетельствует о стремлении африканских правительств развивать внутреннюю переработку природных ресурсов. В то же время меньшая доля таких проектов в денежном выражении объясняется несколькими очень крупными сделками, в которых обязательства по местной переработке ограничены или ещё не подтверждены.

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Конкуренция за критически важные минералы

Африка является важным поставщиком меди, кобальта и железной руды. Демократическая Республика Конго, Гвинея и Зимбабве ранее вводили запреты или ограничения на экспорт минералов, чтобы стимулировать их переработку внутри стран.

Среди отслеживаемых проектов — разработка железорудного месторождения Симанду в Гвинее стоимостью $23 млрд, крупнейшая в мире такого типа. США также стремятся расширить доступ к критически важным минералам Африки: в декабре прошлого года было подписано соглашение, предоставившее американским компаниям преференциальный доступ к определённым горнодобывающим активам в ДР Конго. Связанные с США участники также конкурируют за право развивать кенийское месторождение Мрима-Хилл, богатое редкоземельными элементами и ниобием.

Старший научный сотрудник Ближневосточного института Джон Калабрезе считает, что Пекин сочетает коммерческие интересы с укреплением стратегического влияния, одновременно позиционируя себя партнёром индустриализации Африки. Он предостерёг, что соглашения о доступе к минералам, финансировании и закупке продукции могут ограничивать возможности стран самостоятельно определять, куда будет поступать их сырьё и где будет создаваться добавленная стоимость.

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