Китайские исследователи создали фокоподобные квантовые состояния со средним числом до 500 фотонов и применили их для измерения смещения. В статье, опубликованной 25 ноября 2026 года, Nature сообщает, что эксперимент обеспечил метрологическое усиление на 19,20±0,20 дБ выше стандартного квантового предела.

Состояние с узким распределением числа фотонов

Команда использовала платформу сверхпроводящей схемной квантовой электродинамики. Она позволила детерминированно готовить состояния зонда, в которых распределение числа фотонов было значительно уже, чем в когерентном состоянии с таким же средним числом фотонов.

По данным авторов, дисперсию числа фотонов удалось уменьшить на 21,5±1,1 дБ по сравнению с когерентным состоянием. Исследователи описывают полученные состояния как фокоподобные: для них характерно плотно сконцентрированное распределение числа фотонов.

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Квантовая конфокальная микроскопия

Для подготовки и считывания таких состояний авторы предложили метод квантовой конфокальной микроскопии в пространстве Фока. Подход использует аналогию между классической волновой оптикой и эволюцией квантового состояния в бозонной моде.

Система обеспечивает двунаправленное преобразование между когерентным состоянием и фокоподобным зондом. Как отмечено в работе, для этого требуется квантовая схема с операционной глубиной порядка единицы.

Авторы считают, что протокол делает доступными для экспериментов и измерений негауссовы фокоподобные зонды с большим числом фотонов. Они также отмечают возможность распространить подход на другие бозонные платформы и многомерные квантовые многочастичные системы.

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