Китайские ученые разработали устройство из стеблей лотоса и электроактивных бактерий, которое вырабатывает электроэнергию благодаря испарению воды. Во время испытаний генератор стабильно работал более 30 дней, а массив из 256 таких устройств смог питать мобильный телефон через преобразователь напряжения, сообщает South China Morning Post.

Как работает устройство

Исследователи объединили вертикальные пористые каналы стеблей лотоса с бактериями Geobacter sulfurreducens. Стебли на 24 часа помещали в бактериальную смесь, чтобы микроорганизмы заселили внутренние каналы. После этого материал высушивали методом сублимационной сушки и прикрепляли титановые сетчатые электроды с обеих сторон.

Когда стебель погружают в воду, его каналы транспортируют влагу и заряженные ионы вверх. Во время испарения положительно заряженные ионы накапливаются возле верхнего электрода, создавая разность потенциалов и обеспечивая непрерывную выработку тока низкого напряжения.

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Испытания и возможное применение

Три соединенных последовательно генератора смогли питать калькулятор. Шесть устройств обеспечили работу небольшой лампы и дисплея на электронных чернилах. Массив размером 16 на 16, состоящий из 256 генераторов, после повышения напряжения обеспечил энергией мобильный телефон.

Руководитель исследования, профессор Фуцзяньского аграрного и лесного университета Ху Цичан, отметил, что технология может быть полезна для автономных датчиков и систем мониторинга почвы, воды и окружающей среды. В то же время авторы работы указали на проблемы со стоимостью, обработкой материалов и различиями природных стеблей и бактериальных биопленок, что усложняет массовое производство. В дальнейшем команда планирует разрабатывать синтетические материалы с направленными микроканалами.

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