Китайские ученые создали прототип генератора кислорода для Марса — South China Morning Post
Китайские ученые создали лабораторный прототип установки для получения кислорода из углекислого газа, которую рассматривают как возможный элемент будущих систем жизнеобеспечения на Марсе. Во время испытаний устройство расщепило более половины поданного в него CO₂, сообщает South China Morning Post.
Реакционная камера установки имеет диаметр чуть менее 5 см — примерно как мяч для гольфа. Она работает при комнатной температуре, в отличие от прибора MOXIE, который NASA установило на марсоходе Perseverance. Для работы MOXIE необходимо нагревать марсианский воздух до 800 градусов Цельсия.
Микроволны и магниты
В китайской разработке для расщепления углекислого газа используют микроволны и мощные магниты. Магниты заставляют электроны двигаться, а микроволны передают им энергию. Возбужденные электроны разрушают молекулы CO₂, образуя кислород и угарный газ.
Исследователи отметили, что ключевой проблемой стало уменьшение размера реакционной камеры. В обычных условиях микроволны такой частоты не могут проходить через трубку уже примерно 7 см. Команда разработала керамическое окно специальной формы, которое направляет волны в более компактную камеру.
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Следующие испытания
Прототип тестировали в небольшой вакуумной камере, окруженной электромагнитами, подавая в нее углекислый газ и отслеживая реакции по излучаемому свету. Устройство работало при мощности всего 10 ватт. По данным авторов работы, углекислый газ составляет около 95% атмосферы Марса.
Авторы статьи, которую должны опубликовать в декабрьском выпуске Journal of Deep Space Exploration, планируют точно измерить производительность установки по выработке кислорода и ее энергопотребление. Они также хотят испытать систему на газовой смеси, более близкой к реальной марсианской атмосфере, уменьшить все устройство путем изменения частоты микроволн и разработать способ сбора кислорода и питания установки от солнечной энергии.
Для длительного пребывания на Марсе каждому астронавту, по оценке команды, необходимо около 0,8–1 кг кислорода в сутки.