Китайские ученые создали лабораторный прототип установки для получения кислорода из углекислого газа, которую рассматривают как возможный элемент будущих систем жизнеобеспечения на Марсе. Во время испытаний устройство расщепило более половины поданного в него CO₂, сообщает South China Morning Post.

Реакционная камера установки имеет диаметр чуть менее 5 см — примерно как мяч для гольфа. Она работает при комнатной температуре, в отличие от прибора MOXIE, который NASA установило на марсоходе Perseverance. Для работы MOXIE необходимо нагревать марсианский воздух до 800 градусов Цельсия.

Микроволны и магниты

В китайской разработке для расщепления углекислого газа используют микроволны и мощные магниты. Магниты заставляют электроны двигаться, а микроволны передают им энергию. Возбужденные электроны разрушают молекулы CO₂, образуя кислород и угарный газ.

Исследователи отметили, что ключевой проблемой стало уменьшение размера реакционной камеры. В обычных условиях микроволны такой частоты не могут проходить через трубку уже примерно 7 см. Команда разработала керамическое окно специальной формы, которое направляет волны в более компактную камеру.

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Следующие испытания

Прототип тестировали в небольшой вакуумной камере, окруженной электромагнитами, подавая в нее углекислый газ и отслеживая реакции по излучаемому свету. Устройство работало при мощности всего 10 ватт. По данным авторов работы, углекислый газ составляет около 95% атмосферы Марса.

Авторы статьи, которую должны опубликовать в декабрьском выпуске Journal of Deep Space Exploration, планируют точно измерить производительность установки по выработке кислорода и ее энергопотребление. Они также хотят испытать систему на газовой смеси, более близкой к реальной марсианской атмосфере, уменьшить все устройство путем изменения частоты микроволн и разработать способ сбора кислорода и питания установки от солнечной энергии.

Для длительного пребывания на Марсе каждому астронавту, по оценке команды, необходимо около 0,8–1 кг кислорода в сутки.

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