Исследователи Шанхайского университета Цзяо Тун в Китае совместно с международными коллегами разработали безбатарейное устройство для электростимуляции ран, которое в испытаниях на мышах ускорило восстановление тканей. Система также измеряет электрический импеданс в области раны и передает данные на смартфон, сообщает News-Medical.

Питание на расстоянии более 8 метров

Устройство получает энергию от радиочастотных сигналов в диапазоне Wi-Fi и преобразует ее в постоянный ток. Авторы отмечают, что оно может работать на расстоянии более 8 метров от специального источника сигнала, не требуя батареи. Это должно уменьшить зависимость системы от точного расположения передатчика, характерную для устройств с беспроводным питанием ближнего поля.

Вокруг раны размещают кольцевой электрод из композита поливинилового спирта и молибдена. Он создает локализованное электрическое поле, а также используется для периодических измерений импеданса. Электроды сохраняли стабильную работу при сгибании, увлажнении и механической деформации. По данным исследователей, они не перегревались во время стимуляции и отделялись вместе со струпом, поэтому их не нужно было удалять отдельной процедурой.

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Результаты испытаний на мышах

Платформу проверили на модели полнослойных иссеченных ран у мышей. Ежедневная электростимуляция ускорила закрытие ран и была связана с лучшим формированием грануляционной ткани, более высокой плотностью коллагена, более активным образованием сосудов и регенерацией волосяных фолликулов.

Анализ РНК показал снижение активности ряда медиаторов воспаления и хемокинов, в частности Il6, Ccl2, Ccl20 и Cxcl5, а также усиление активности генов кератина, среди которых Krt10. Лабораторные опыты подтвердили высокую жизнеспособность фибробластов, а проверка биосовместимости не выявила гистологических отклонений в главных органах мышей.

Исследование опубликовали в журнале eScience. Авторы предупреждают, что перед клиническим применением необходимы исследования на более крупных животных и ранах человека, а также уточнение напряжения, частоты и продолжительности стимуляции. Отдельно необходимо проверить работу системы от обычных сигналов Wi-Fi, поскольку в эксперименте использовали специальный радиочастотный источник.

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