Китайские ученые предложили до 2030 года испытать на Луне как минимум одну технологию получения ресурсов, в частности извлечение льда или кислорода из лунного грунта. Об этом говорится в дорожной карте, подготовленной главным конструктором китайской лунной программы У Вэйжэнем и его командой, сообщает South China Morning Post.

Авторы работы считают, что проверку технологии следует провести во время следующей роботизированной миссии Chang’e или запланированной пилотируемой высадки Китая на Луну. Следующим этапом они назвали создание к 2040 году небольшой демонстрационной установки для производства воды, кислорода и строительных материалов. К 2050 году дорожная карта предусматривает полномасштабную добычу внеземных ресурсов.

Планы развития космической отрасли

У Вэйжэнь и его коллеги отметили, что в течение следующих 20 лет освоение внеземных ресурсов может перейти от научных исследований и технологических прорывов к промышленному применению. В то же время авторы признали, что у Китая все еще нет отдельной государственной стратегии или средне- и долгосрочного плана развития и использования внеземных ресурсов.

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Исследователи также призвали Пекин активнее привлекать частные компании к миссиям в дальний космос. По их мнению, таким компаниям по-прежнему не хватает понятных механизмов участия в крупных программах. Команда предложила создать национальный фонд для поддержки отрасли: государственные миссии должны играть ведущую роль, частные инвесторы — подключаться, а рыночный спрос — влиять на дальнейшее развитие.

Стратегические орбиты возле Луны

Отдельно ученые обратили внимание на стратегическое значение определенных участков космического пространства. Среди них — точки Лагранжа, где гравитационное влияние Земли и Луны либо Солнца и Земли уравновешивается, что позволяет космическому аппарату удерживать позицию при небольшом расходе топлива.

Китай уже использовал такую позицию: спутник-ретранслятор Queqiao, запущенный в 2018 году, обеспечивал связь с посадочным модулем Chang’e-4 на обратной стороне Луны. США, со своей стороны, во время испытательного полета Artemis I в 2022 году вывели беспилотную капсулу Orion на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

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