Китайские учения не создали блокаду Тайваня — France 24

Китайские военные маневры вокруг Тайваня, продолжающиеся с начала ноября, не переросли в фактическую блокаду острова. Широко распространяемая в соцсетях анимированная карта, на которой китайские самолеты и корабли якобы полностью окружили Тайвань, неверно интерпретирует ситуацию, сообщает France 24.

Военное присутствие и гражданское судоходство

По данным генерального секретаря Совета национальной безопасности Тайваня Джозефа У, 3 ноября в западной части Тихого океана находилось около 100 кораблей ВМС и береговой охраны Китая. В тот же день Министерство национальной обороны Тайваня зафиксировало вблизи острова 49 китайских военных самолетов.

В то же время в течение 24 часов между 8 и 9 ноября тайваньские военные зафиксировали лишь один китайский самолет к северу от Тайваня и восемь китайских кораблей вблизи острова. По мнению научного сотрудника департамента геополитики HEC Paris Эммануэля Верона, такого количества кораблей недостаточно для организации блокады.

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Гражданское судоходство вокруг Тайваня также продолжалось. В частности, контейнеровоз One Hanoi 3 ноября вышел из порта Гаосюн на юге острова и вошел в Тайваньский пролив.

Учения по нескольким направлениям

Верон назвал операцию масштабной и отметил, что в ней задействованы различные виды китайских войск, а также корабли береговой охраны и вспомогательные рыболовные суда. По его словам, маневры проходят не только с западной стороны Тайваня, ближайшей к материковому Китаю, но и на севере, юге и в центральной части региона.

Китайские власти заранее не объявляли о начале операции. Эксперт считает, что эти действия являются учениями в реальных географических и оперативных условиях: они призваны отработать возможную военную операцию, проверить возможности и оказывать давление на правительство Тайваня и его союзников, а не свидетельствовать о неизбежном захвате острова.

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