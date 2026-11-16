Китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы покупают больше сырой нефти из Ирака через международных сырьевых трейдеров. Как сообщает OilPrice со ссылкой на Bloomberg, такой способ закупок отличается от привычной практики этих предприятий.

Поставки в Шаньдун

Независимые китайские НПЗ, известные в отрасли как teapots, годами покупали иранскую и российскую нефть со скидкой. По данным OilPrice, цепочки поставок изменились из-за войны между США, Израилем и Ираном. Издание также утверждает, что блокада иранских портов Соединенными Штатами парализовала нефтяной экспорт Ирана, тогда как российская нефть подорожала.

В этих условиях китайские переработчики закупают иракское сырье через крупных трейдеров. По информации OilPrice, преимущественно такие поставки обеспечивает Mercuria: трейдер перевозит нефть собственными танкерами напрямую в порты Шаньдуна.

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Иракская нефть на фоне избытка предложения

Основательница энергетической исследовательской компании GL Consulting Ляо На заявила Bloomberg, что иракская нефть стала одним из выгодоприобретателей в этот период. По ее мнению, другие поставщики из Персидского залива также могут активнее поставлять сырье китайским независимым НПЗ. Она назвала эти заводы одним из немногих сегментов с устойчивым спросом на рынке с избытком предложения.

OilPrice отмечает, что Международное энергетическое агентство, Goldman Sachs и JPMorgan прогнозировали возвращение избытка предложения на нефтяном рынке к концу года. В то же время МЭА оценивало потери поставок в течение года выше потерь спроса. Издание также сообщает о снижении цен на нефть на фоне прогнозов избытка предложения.

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