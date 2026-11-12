Китайские компании в сфере искусственного интеллекта пытаются арендовать вычислительные мощности на базе процессоров Nvidia в дата-центрах за пределами Китая. По словам трех осведомленных о ситуации людей, они опасаются, что скандал, связанный с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, может побудить США ужесточить ограничения на удаленный доступ к передовым чипам.

Резервирование ресурсов

Как сообщает The Hindu, крупная китайская облачная компания обсуждала внутри организации, стоит ли закрепить доступ к мощностям Nvidia за рубежом. Некоторые другие компании также обращались к операторам дата-центров с вопросом о резервировании таких ресурсов.

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Экспортные ограничения США

Вашингтон уже ограничивает экспорт в Китай самых современных чипов Nvidia для искусственного интеллекта, стремясь сохранить технологическое доминирование США в этой важной отрасли. В то же время китайские компании могут удаленно использовать такие процессоры, арендуя вычислительные ресурсы в зарубежных дата-центрах. Их действия свидетельствуют об обеспокоенности возможным закрытием этой возможности в системе американского экспортного контроля.

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