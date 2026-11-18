Китайские суда снабжения не менее восьми раз прошли через проливы Мияко и Осуми на юго-западе Японии во время длительного развертывания авианосца «Ляонин» в западной части Тихого океана. Как сообщает South China Morning Post, издание подсчитало переходы на основе заявлений Министерства обороны Японии: они происходили с 16 октября по среду.

Проливы Мияко и Осуми обеспечивают проход между Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана. Среди замеченных судов были 50-тысячетонный корабль быстрого боевого обеспечения «Хулуньху» проекта Type 901, а также три 23-тысячетонных корабля снабжения проекта Type 903A — «Тайху», «Чаоху» и «Кэкэсилиху». «Хулуньху» совершил четыре перехода, а три других судна вместе — еще четыре.

Снабжение для авианосной группы

«Хулуньху» может пополнять запасы боевых кораблей у борта, с кормы и по воздуху. Он способен одновременно доставлять сухие и жидкие грузы, в том числе боеприпасы, пресную воду и топливо. Такие корабли имеют особое значение для авианосных ударных групп, которым необходимо авиационное топливо для работы палубной авиации.

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Авианосная группа «Ляонина» 14 октября прошла через пролив Мияко в Тихий океан, после чего вошла в Южно-Китайское море и прошла через моря Сулу и Сулавеси, двигаясь против часовой стрелки вокруг Филиппин. В конце октября и начале ноября группа проводила учения в Филиппинском море к востоку от Филиппин.

Длительное развертывание

В состав группы входят сам «Ляонин», большие ракетные эсминцы Type 055 «Уси» и «Аньшань», а также ракетный эсминец Type 052D «Хуайнань». Корабли снабжения не входили в состав этого соединения в течение длительного периода: Китай задействовал их отдельно для обеспечения операций.

По данным издания, «Ляонин» может превзойти собственный рекорд продолжительности тихоокеанского развертывания — 40 дней, установленный в июне. Отдельно спутниковые снимки показали возвращение китайского авианосца «Фуцзянь» после учений в Южно-Китайском море на базу Юйлинь на острове Хайнань. Другой авианосец Китая, «Шаньдун», с января находится на ремонте в Юйлине.

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