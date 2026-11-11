Китайские издатели мобильных игр к середине 2026 года получили 40% мировых доходов от ста самых кассовых проектов, тогда как доля американских компаний составила 16,5%. В начале 2024 года США и Китай почти сравнялись по этому показателю, однако китайские студии существенно укрепили позиции благодаря таким играм, как Honor of Kings и Whiteout Survival, сообщает The Japan Times со ссылкой на данные Sensor Tower.

Мировой рынок мобильных игр сейчас оценивается в 121 млрд долларов. Китайские издатели выпускают 40 из 100 самых успешных мобильных игр в мире — десять лет назад их было 21. За тот же период количество проектов американских издателей в этом рейтинге сократилось с 22 до 13.

США стали крупнейшим зарубежным рынком Китая

Крупнейшим иностранным рынком для китайских мобильных игр в прошлом году стали сами США. Китайские тайтлы обеспечили там более 18% доходов от топ-100 игр, тогда как в начале десятилетия этот показатель составлял 8%. Доля американских издателей в доходах этого сегмента на внутреннем рынке США за это время уменьшилась с 40% до менее чем 30%.

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К середине 2026 года китайские игры приносили в США около 47 долларов квартального дохода на одного активного пользователя. Это почти в шесть раз больше среднего показателя американских игр — 8 долларов, который за последнее десятилетие существенно не изменился.

Преимущество в масштабе и расходах

Китайский рынок насчитывает около 680 млн игроков, что дает местным студиям возможность отрабатывать модели монетизации до выхода за рубеж. По оценке Niko Partners, Honor of Kings заработала более 30 млрд долларов с момента релиза, а только за первое полугодие 2026 года ее доход мог достичь 1 млрд долларов.

Американские разработчики при этом сталкиваются с более высокими расходами на персонал. Согласно данным опроса Game Developers Conference, средние расходы на одного разработчика в США составляют 142 тыс. долларов в год. В Шанхае средняя годовая зарплата разработчика игр оценивается примерно в 50 тыс. долларов. Часть американских компаний уже привлекает китайские студии к производству игр, а другие пытаются отходить от модели бесплатных игр с внутриигровыми покупками или переходить на веб-платформы.

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