Китайский автопроизводитель BYD сообщил, что его совокупные продажи легковых автомобилей в Японии превысили 10 тысяч с начала поставок в январе 2023 года. Первые 5 тысяч машин компания продала примерно за два с половиной года, а следующие 5 тысяч — примерно за 15 месяцев, сообщает InsideEVs.

Продажи компактного электрокара

Одним из факторов роста стал электрический кей-кар BYD Racco, разработанный для японского рынка. Модель с высоким кузовом, компактными габаритами и сдвижными задними дверями вышла на рынок 28 июля. За первые две недели BYD получила 1002 заказа на Racco — это самый быстрый темп поступления заказов для любой модели бренда в Японии. К концу августа количество заказов выросло примерно до 1500.

Около 80% покупателей Racco выбрали версию 300 Premium с большим запасом хода. В BYD заявили, что интерес к компактному электромобилю также способствовал рекордному количеству месячных заказов на всю японскую линейку марки в августе: потенциальные покупатели Racco знакомились и с другими моделями производителя.

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Конкуренция с Nissan Sakura

В октябре продали 607 автомобилей BYD Racco, что на 37% больше, чем в сентябре. В том же месяце было реализовано 878 Nissan Sakura, который источник называет самым продаваемым электромобилем Японии. Таким образом, результат Racco составил почти 70% от продаж Sakura.

Базовая версия Racco стоит от 2,145 млн иен, имеет батарею емкостью 22,4 кВт·ч и запас хода 210 км по циклу WLTC. Nissan Sakura стартует от 2,449 млн иен, оснащается батареей на 20 кВт·ч и имеет заявленный запас хода 180 км. Версия Racco с батареей 35,8 кВт·ч и запасом хода 320 км стоит от 2,398 млн иен. В то же время более крупная государственная субсидия для Sakura может сделать Nissan дешевле для покупателя, несмотря на более высокую начальную цену.

В Японии BYD предлагает шесть легковых моделей с зарядным портом: пять полностью электрических автомобилей — Racco, Dolphin, Seal, Atto 3 и Sealion 7 — и гибридный Sealion 6 с зарядкой от сети.

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