Китайский автопроизводитель BYD начал эксклюзивные переговоры с Ineos Automotive о приобретении завода в Амбахе, во французском департаменте Мозель недалеко от границы с Германией. Сделка может позволить компании наладить производство автомобилей во Франции и усилить присутствие на европейском рынке, сообщает Euronews.

Завод в Амбахе

Предприятие в Амбахе открыли в конце 1990-х годов для выпуска компактных автомобилей Smart. С 2020 года оно принадлежит британской группе Ineos, которая сейчас собирает там внедорожники Grenadier. Завершение сделки зависит от консультаций с представителями работников.

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли заявила, что компания стремится обеспечить долгосрочное будущее завода, сохранить рабочие места и создать новые возможности для работников и региональных поставщиков. BYD также сообщила о намерении предлагать европейским водителям модели, произведенные во Франции.

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Производство ближе к покупателям

Промышленная база в Европе могла бы помочь BYD уменьшить влияние пошлин Европейского союза на электромобили, импортируемые из Китая. Местное производство также может облегчить соблюдение будущих правил Made in Europe, которые будут отдавать предпочтение автомобилям с высокой долей компонентов местного производства.

По данным Euronews, в 2025 году BYD стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, опередив Tesla. В прошлом году компания продала 4,6 млн автомобилей с различными типами силовых установок и продолжает расширение за пределами Китая.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал это объявление, связав его с политикой привлечения инвестиций и усилиями Франции на европейском уровне по поощрению автопроизводителей к локализации производства. Министр промышленности Себастьен Мартен заявил, что проект может дать работникам завода больше определенности и способствовать развитию французского автопрома.

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