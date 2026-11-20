Китайский автопроизводитель BYD опубликовал первый тизер нового флагманского минивэна линейки Ocean. Генеральный менеджер подразделения продаж BYD Ocean Чжан Чжо опубликовал изображение автомобиля в Weibo и сообщил, что модель вскоре представят. Об этом сообщает Electrek.

На размытом тизере виден крупный автомобиль с лидаром на крыше и традиционными дверными ручками. По форме и габаритам он похож на тестовые прототипы, снимки которых ранее появлялись в интернете.

Возможный дебют в Гуанчжоу

BYD не назвала точную дату презентации. Ранее Чжан Чжо заявлял, что первый минивэн Ocean планируют запустить до конца 2026 года. Местные СМИ предполагают, что официальный дебют может состояться на автосалоне в Гуанчжоу, который должен начаться 27 ноября 2026 года.

Новинка, вероятно, будет отличаться от концепта Ocean-V, который BYD представила на Пекинском автосалоне ранее в этом году. Концепт получил подвижный центральный дисплей и режимы Camping и Movie. В режиме Camping сиденья могли складываться в ровную поверхность для сна или поворачиваться друг к другу, а в режиме Movie из панели приборов выдвигался большой экран.

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Ожидаемые характеристики

По данным издания, серийный флагманский минивэн Ocean может получить часть технологий концепта, в частности несколько цифровых дисплеев и кресла с эффектом невесомости. BYD ранее заявляла, что решения Ocean-V будут постепенно применяться в серийных автомобилях.

Ожидается, что новая модель будет сопоставима по размерам с минивэном BYD Xia: его длина составляет 5145 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1805 мм, а колесная база — 3045 мм. Ocean MPV также может получить гибридную систему DM-i с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и электромотором мощностью 200 кВт.

В модельной линейке компании новинка, по оценке Electrek, может занять ценовую нишу между Xia, который в Китае стартует от 249 800 юаней, и премиальным Denza D9 стоимостью более 300 000 юаней.

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