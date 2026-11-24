Китайский автопроизводитель BYD начал эксклюзивные переговоры о приобретении бывшего завода Smart во французском Амбахе. Планируемая сделка по-прежнему зависит от консультаций с советом работников предприятия, сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление компании.

Производство во Франции

Сейчас все автомобили BYD, продаваемые в Европе, производятся в Китае. Потенциальное приобретение предприятия в Амбахе может стать шагом к запуску производства компании во Франции.

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли заявила, что компания рассчитывает на долгосрочное присутствие в Европе. По ее словам, запланированные инвестиции в Амбахе отражают доверие BYD к Франции и стремление развивать бизнес на европейском рынке. Der Spiegel отмечает, что Ли посещала завод летом.

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Бывшая площадка Smart

Mercedes выпускал на предприятии в Лотарингии двухместные автомобили Smart до 2020 года. После этого площадка перешла к Ineos Automotive.

Китайские автопроизводители активнее ищут производственные мощности в Европе на фоне инициативы Европейской комиссии Industrial Accelerator Act. Она должна связать государственные стимулы для электромобилей с производством в ЕС: автомобили должны собираться в Евросоюзе, а не менее 70% стоимости их компонентов должно приходиться на продукцию, произведенную в ЕС.

Советник руководства BYD Альфредо Альтавилла заявил, что из-за этих планируемых правил китайские производители ищут заводы в Европе. BYD также строит первое европейское предприятие в Венгрии, где предусмотрены сварочный и прессовый цеха, покрасочная линия, офисы и апартаменты.

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